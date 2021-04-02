РИАМО - 2 апр. Птицы начали возвращаться в Москву после зимы, уже заметили скворцов, зябликов и грачей, вскоре прилетят белые трясогузки, соловьи, варакушки, говорится в сообщении пресс-службы Мосприроды.

«В Москве обитает около 90 видов перелетных птиц. Сейчас они возвращаются после зимовки. Уже прилетели скворцы, грачи и зяблики. Скворцов видели в Битцевском лесу. Первыми появились самцы, которые начали искать места для гнезд: скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже», - говорится в сообщении.

Грачи прилетели во второй половине марта. По народной примете их заметили 17 марта в день Герасима Грачевника. Они занимают старые гнезда, либо строят новые.

Скоро в столицу прилетят дрозды-рябинники, соловьи, варакушки, речные крачки, камышницы, городские ласточки, лесные завирушки, кулики-перевозчики, луговые чеканы, обыкновенные горихвостки, белые трясогузки и другие. Некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы.

«Если будет холодно и они не найдут себе корма, то могут откочевать южнее в более теплые регионы, чтобы снова вернуться при улучшении погоды», - говорится в сообщении.