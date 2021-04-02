РИАМО - 2 апр. Прием заявок на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского стартовал в Москве в пятницу, подать заявку можно до 16 августа, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

К участию в конкурсе допускаются произведения, которые были впервые опубликованы на русском языке в 2020-2021 годах.

16 сентября огласят лонг-лист номинантов, а 20 октября – шорт-лист произведений, из них жюри выберет шесть лауреатов премии. Седьмой лауреат будет определен читателями после голосования на портале «Активный гражданин», оно начнется 20 октября и завершится 5 ноября.

Планируется, что торжественная церемония награждения пройдет в ноябре, победители получат по 1 млн рублей.

Премию имени Чуковского для авторов и переводчиков детской литературы учредило правительство Москвы в прошлом году. Председателем жюри стал известный детский писатель, поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев. Сопредседатель – идейный вдохновитель премии Дмитрий Чуковский, правнук Корнея Ивановича.

В прошлом году конкурс прошел онлайн из-за распространения коронавируса. Свыше 670 заявок подали для участия в нем. В шорт-лист вошло 21 произведение.

Актуальная информация о сроках проведения конкурса, требованиях, а также о составе жюри размещена на официальном сайте.