РИАМО - 2 апр. Энергетики столицы закончили строительно-монтажные работы в универсальном спортзале «Дружба», теперь объект одномоментно будет питать 4,05 МВт, что в 3,7 раза больше, чем до реконструкции, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Для того, чтобы обеспечить спортивный объект надежным энергоснабжением, специалисты «Россети Московский регион» построили две трансформаторные подстанции и проложили две кабельные линии суммарной длиной в 1,6 км.

4,05 МВт достаточно для обеспечения теплом и светом порядка 270 современных загородных домов с электрическим отоплением. Так, на один частный дом в Московском регионе подается 15 кВт электроэнергии.

Спорткомплекс возвели в 1979 году к ХХII Олимпийским играм. После того, как его реконструируют, здесь будут проходить спортивные соревнования, выставки, а также концерты. Мощности хватит даже на самое масштабное мероприятие.

Столичные энергетики уже подключили к сетям Центр водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики и Ледовый дворец «Кристалл». Технологическое присоединение теннисного клуба в «Лужниках» планируется завершить во II квартале текущего года.

Дворец единоборств в «Лужниках» планируют построить до конца 2021 года>>