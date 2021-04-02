РИАМО - 2 апр. Водителей Московской области попросили быть аккуратнее за рулем из-за осадков в виде мокрого снега и дождя, которые прогнозируют на выходных, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В регионе в предстоящие выходные ожидается переменчивая погода. В ночь на субботу синоптики прогнозируют мокрый снег, переходящего в дождь, ветер северных направлений 2-7 м/с, а также местами гололедицу. Температура составит до минус 3 градусов ночью и до плюс 8 градусов днем.

«Автомобилистов просим быть внимательными, уважать других участников дорожного движения и соблюдать скоростной режим», - говорится в сообщении.

Водителей мототранспорта призвали не спешить выезжать на дороги, так как температурный режим еще не устойчив и местами возможна гололедица.

Ранее на территории Москвы и Подмосковья с 21 часа 2 апреля до 9 часов 3 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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