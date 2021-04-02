РИАМО - 2 апр. Март в этом году стал для «Макета Москвы» рекордным месяцем по количеству посещений, за первый месяц весны выставку посетили 17 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«8 290 человек посетили павильон в январе, 4 956 — в феврале, 17 824 — в марте. Более того, с 1 марта в связи с послаблением карантинных ограничений в Москве были возобновлены экскурсионные программы на макете», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в марте прошли 32 экскурсии для групп из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Комсомольска-на-Амуре и студентов из Италии, Тайваня, Нигерии. Также выставку посетила официальная делегация совета федерации и посольства Сирии.

Каждый гость мог оставить свой отзыв в специальной книге. Например, группе из Крыма очень понравились светотехнические шоу «Москва Булгакова» и «Лучший город земли». А некоторые оставляют комментарии не первый год и внимательно следят за появлением новых объектов на макете.

Главная отличительная особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание элементов ландшафтной архитектуры. На площади 429 квадратных метров в масштабе 1:400 представлены 23 тыс. объектов.

Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный. Также можно забронировать экскурсию на сайте выставки.