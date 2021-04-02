РИАМО - 2 апр. За неделю работы фандоматов в доме правительства Московской области было собрано 22 кг чистых отходов, а именно 1 тыс. пластиковых бутылок и 200 алюминиевых банок, сообщает пресс-служба компании «РТ-Инвест».

«Собранного полимерного вторсырья достаточно для того, чтобы сделать уличную скамью, а из металла - детский велосипед. Весь объем вторичных материальных ресурсов не требует дополнительной сортировки и после брикетирования на КПО в Храброве будет сразу же направлен на переработку», - говорится в сообщении.

Мониторинг наполняемости фандоматов происходит в режиме реального времени. Когда загрузка емкостей для алюминия и пластика приближается к 100%, встроенные датчики отправляют сигнал в центр управления.

После получения сигнала Рузский региональный оператор забирает содержимое и доставляет его на комплекс по переработке отходов» Храброво» («РТ-Инвест»). Минуя сортировочные линии, бутылки и банки брикетируются с помощью промышленного пресса. Вся цепочка выстроена на собственных ресурсах компании: от сбора в фандоматы и транспортировки до упаковки на комплексе.

Три фандомата, установленные в доме правительства региона, полностью произведены в России.

Стартовавшая акция «Время экоперемен. Начали с себя!» определит самых активных пользователей подмосковного правительства. По окончании акции будут определены топ-15 победителей, которые сдали наибольшее количество банок и бутылок через фандомат.

Первые промежуточные итоги акции планируют подвести в конце апреля, далее, по правилам конкурса, награждение будет проходить регулярно.

Рейтинг самых активных участников отображается в соответствующем разделе на сайте. Все они прошли регистрацию и взамен сданной тары получают баллы, которые можно будет обменять на подарки.

На сегодняшний день в лидерах находятся участники акции, сдавшие через фандомат от 13 до 50 пластиковых бутылок и от одной до 70 алюминиевых банок.

Система роботизированного сбора тары уже не раз доказывала свою эффективность. Спустя неделю после установки из фандоматов были извлечены чистые и уже готовые к переработке вторичные материальные ресурсы.

Система фандоматов – это обязательный элемент комплексной системы обращения с отходами, цель которой максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот и полный отказ от полигонного захоронения.