РИАМО - 2 апр. В новой Москве по факту избиения девочки 2010 года рождения возбудили уголовное дело, ребенка госпитализировали, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
«У нее были диагностированы множественные телесные повреждения, ей оказывается необходимая помощь», – сказала Иванова.
По словам ребенка, телесные повреждения ей наносили женщина, которая является ее опекуном, и ее сожитель.
На текущий момент с фигурантами дела проводятся следственные действия. Судебно-медицинскую экспертизу планируются назначить и провести после того, как будут получены медицинские документы.
В рамках расследования специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ «Халатность». Расследование по уголовному делу продолжается.
Согласно данным следствия, с 2018 года по март 2021 года женщина, которая была опекуном ребенка, и ее сожитель систематически избивали девочку на территории частного дома, находящегося в поселении Щаповское в новой Москве.
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