РИАМО - 2 апр. В новой Москве по факту избиения девочки 2010 года рождения возбудили уголовное дело, ребенка госпитализировали, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова​.

«У нее были диагностированы множественные телесные повреждения, ей оказывается необходимая помощь», – сказала Иванова.

По словам ребенка, телесные повреждения ей наносили женщина, которая является ее опекуном, и ее сожитель.

На текущий момент с фигурантами дела проводятся следственные действия. Судебно-медицинскую экспертизу планируются назначить и провести после того, как будут получены медицинские документы.

В рамках расследования специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ «Халатность». Расследование по уголовному делу продолжается.

Согласно данным следствия, с 2018 года по март 2021 года женщина, которая была опекуном ребенка, и ее сожитель систематически избивали девочку на территории частного дома, находящегося в поселении Щаповское в новой Москве.