РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. Глава Подольска Николай Пестов встретился с победителями и лауреатами муниципального этапа конкурсов педагогического мастерства и выяснил, как лучше стимулировать ученика и учителя к участию и достижению результатов в олимпиадном движении, сообщается на сайте администрации округа.

В библиотеке школы №34 провели встречу с победителями и лауреатами муниципального этапа конкурсов «Учитель года Подмосковья – 2021» и «Воспитатель года Подмосковья – 2021».

«С директорами ведущих школ, депутатами окружного совета обсудили актуальные вопросы развития системы образования Подольска: объединение нескольких детских садов со школами в целях ранней подготовки детей, меры поддержки молодых специалистов и квалифицированных педагогов для их закрепления в своих учреждениях. Важно было услышать мнение педагогов о том, как лучше стимулировать ученика и учителя к участию и достижению результатов в олимпиадном движении», – сказал Пестов.

В текущем году победителем конкурса «Учитель года» стала учитель английского языка школы №34 Мария Бирюкова, лауреатами – учитель истории гимназии №4 Александр Меньшиков, учитель физической культуры школы №32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка Ваагн Мкртчян, учитель истории и обществознания школы №18 имени Подольских курсантов Юлия Шамшурина.

Победителем конкурса «Воспитатель года» выбрали учителя-логопеда детского сада №35 «Звездочка» Елену Иванову, лауреатами – воспитателя детского сада №38 «Искорка» Наталию Асташкину, воспитателя детского сада №20 «Веснушки» Ольгу Сысоеву, учителя-логопеда детского сада №15 «Улыбка» Елену Шмелькову.

В текущем году в Подольске в два раза больше участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, чем годом ранее. Призерами стали 204, а победителями 54 учащихся. Это достойный результат работы самих ребят, педагогического состава и родителей. Все призеры и победители регионального этапа и их педагоги получат материальное вознаграждение от муниципалитета.