РИАМО - 2 апр. Пожилая женщина, проживающая в центре столицы, госпитализирована в частную психиатрическую больницу, следователи проверят законность данного факта, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

По мнению пенсионерки, ее госпитализировали незаконно. Она опасается, что это нужно было для совершения мошеннических действий с ее квартирой.

«У женщины заключен договор пожизненного содержания с иждивением, согласно которому она передала бесплатно в собственность квартиру родственнице», - говорится на сайте.

Следователи проверяют подлинность медицинских документов, на основании которых ее положили в стационар, а также договор иждивения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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