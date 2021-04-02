РИАМО - 2 апр. В Московской области начинается весенний сезон охоты на пернатую дичь, в южной и северной частях региона охота на разные виды птиц продлится 10 календарных дней, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В охотничьих угодьях региона, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, с 20 марта открыта весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток из искусственного укрытия.

«На другие виды птиц охота открыта с первой субботы апреля, то есть с завтрашнего дня, в южной части области. А в северной части региона она откроется со второй субботы апреля», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В южной и северной частях Подмосковья охота на разные виды птиц продлится в течение 10 календарных дней. При этом охота с подсадной уткой на территории региона не прекращается.

«С 3 апреля можно будет охотиться на самцов глухарей на току с подхода, токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток из искусственного укрытия с чучелами или манком, гусей и казарок из искусственного укрытия с чучелами и манными гусями», - пояснил Воскресенский.

Он подчеркнул, что весенний сезон охоты на пернатую дичь продлится в Подмосковье по 10 мая.

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