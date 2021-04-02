РИАМО - 2 апр. Главу департамента металлургии и стройматериалов министерства промышленности и торговли России Павла Серватинского арестовали в Москве на два месяца, сообщает kp.ru.

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Ходатайство об аресте ранее направил СКР.

«Хамовнический суд Москвы принял решение удовлетворить просьбу следствия и отправить директора департамента металлургии и стройматериалов ведомства Минпромторга в СИЗО на два месяца», - говорится в сообщении.

Министерство оказывает следствию содействие, а также предоставляет всю необходимую информацию.

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