РИАМО - 2 апр. Главу департамента металлургии и стройматериалов министерства промышленности и торговли России Павла Серватинского арестовали в Москве на два месяца, сообщает kp.ru.
Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Ходатайство об аресте ранее направил СКР.
«Хамовнический суд Москвы принял решение удовлетворить просьбу следствия и отправить директора департамента металлургии и стройматериалов ведомства Минпромторга в СИЗО на два месяца», - говорится в сообщении.
Министерство оказывает следствию содействие, а также предоставляет всю необходимую информацию.
Налогового инспектора арестовали в Москве за крупную взятку>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии