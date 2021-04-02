РИАМО - 2 апр. Полицейские задержали двух неработающих приезжих мужчин по подозрению в мошенничестве в отношении 79-летней москвички, преступление произошло районе проспекта Вернадского в Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Пожилая женщина рассказала в полиции, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный мужчина, представился участковым и попросил помочь в раскрытии преступления. Для этого ей нужно было сбросить ему с балкона 1 млн рублей наличными.

«Почти сразу раздался следующий звонок, и, сняв трубку телефона, пенсионерка услышала угрозы в свой адрес. Незнакомец потребовал, чтобы пожилая женщина немедленно пошла в банк, сняла со счета миллион рублей, а затем сбросила их ему с балкона. Когда москвичка это выполнила, мужчина поднял пакет с деньгами и скрылся», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых и задержали их. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и наличие аналогичных эпизодов.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленников заключили под стражу на время следствия.