РИАМО - 2 апр. В Раменском городского округе планируют построить новый спортивный стадион, также будет рассматриваться вопрос о включении данного объекта в госпрограмму «Спорт Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков в рамках рабочей поездки в Раменский городской округ провел встречу с жителями в администрации территориального управления «Удельная».
На обслуживании организации находится 228 домов, в которых проживают 15 333 человека. Площадь обслуживаемого жилфонда составляет 356,7 тыс. кв. м. Во время беседы с министром жители округа интересовались вопросами строительства транспортной развязки, благоустройства, развития спортивной инфраструктуры.
Он подчеркнул, что стоимость строительства альтернативного спортивного объекта, который будет соответствовать всем современным требованиям, составит 180-190 млн рублей.
«Договорились о том, что будем искать варианты для земельного участка и в ближайшей перспективе рассмотрим вопрос включения этого объекта в государственную программу «Спорт Подмосковья», - заключил министр.
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