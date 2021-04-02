РИАМО - 2 апр. В Раменском городского округе планируют построить новый спортивный стадион, также будет рассматриваться вопрос о включении данного объекта в госпрограмму «Спорт Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков в рамках рабочей поездки в Раменский городской округ провел встречу с жителями в администрации территориального управления «Удельная».

На обслуживании организации находится 228 домов, в которых проживают 15 333 человека. Площадь обслуживаемого жилфонда составляет 356,7 тыс. кв. м. Во время беседы с министром жители округа интересовались вопросами строительства транспортной развязки, благоустройства, развития спортивной инфраструктуры.

«Единственный стадион, который был привычен для всех местных жителей, в свое время был приватизирован и сейчас находится в частных руках. Собственник его хочет продать, объявляет стоимость свыше 150 млн рублей. Объект находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Он подлежит сносу, потому что не эксплуатировался», - отметил Терюшков.

Он подчеркнул, что стоимость строительства альтернативного спортивного объекта, который будет соответствовать всем современным требованиям, составит 180-190 млн рублей.

«Договорились о том, что будем искать варианты для земельного участка и в ближайшей перспективе рассмотрим вопрос включения этого объекта в государственную программу «Спорт Подмосковья», - заключил министр.