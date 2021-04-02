РИАМО - 2 апр. Оплатить проезд по ЦКАД можно с помощью транспондера Т-pass бесконтактным способом, также через сайт в течение 5 дней, в Центрах обслуживания и поддержки ЦКАД или в терминалах «Элекснет» на трассе, сообщил заместитель гендиректора по техническим вопросам ООО «Единый оператор ЦКАД» Виталий Шадрин.

«Постоплатный способ проезда – в случае въезда пользователя на ЦКАД без транспондера и предоплатного билета необходимо в течение 5 дней оплатить проезд на сайте, в мобильном приложении «Автодор», в центрах обслуживания и поддержки или в терминалах «Элекснет», - сказал Шадрин.

При помощи транспондера оплата проезда осуществляется автоматически, но, если система требует дополнительного подтверждения, то информация о машине попадает на ручной разбор.

«Здесь нам попалась транзакция, и мы видим, что передний номер автомобиля и задний немного затерты. Качество распознавания номера невысокое, хоть и система не ошиблась, но требуется подтверждение или, другими словами, ручной разбор. Мы смотрим, что фотоматериалы соответствуют данным, которые распознала система, и оператор подтверждает эти данные», - пояснила начальник отдела ручного разбора ООО «Единый оператор ЦКАД» Ирина Гаврина.

Как выявляют нарушителей, желающих сэкономить на проезде

По словам Гавриной, бывают случаи, когда водители намеренно скрывают свой государственный регистрационный номер, чтобы не платить за проезд. В этом случае ставится пометка, что водитель скрыл номер целенаправленно.

«Им грозит ответственность, потому что в дальнейшим мы будем прорабатывать их проезд с соответствующими органами», - уточнила начальник отдела ручного разбора.

Трассой управляют через центральный пункт

ЦКАД - первая дорога в России, где есть интеллектуальная транспортная система нового поколения.

В центральном пункте управления трассой на большую плазменную панель выводится пневмосхема дороги. Интерфейс системы, через которую операторы АСУДД (Автоматизированной системы управления дорожным движением) управляют камерами АСУДД, информационными табло, выгружают видео, контролируют ситуацию на магистрали и управляют техсредствами на трассе.

«Выявляет возможные происшествия или какие-то события на дороге специальная система выявления инцидента», - уточнил Шадрин.

Он добавил, что у проезжающих по трассе автомобилей контролируется скорость, направление движения, остановка, фиксируется само транспортное средство.

По его словам, если произойдет остановка, движение задним ходом или на полосу выйдет человек, то система сформирует соответствующее событие, а оператор будет проинформирован о происходящем. Если человеку потребуется помощь на дороге, то к нему выедет аварийный комиссар.

Последний участок ЦКАД откроют летом

Строительство трассы началось в 2014 году. Она идет в обход населенных пунктов на расстоянии в 50 км от МКАД. Протяженность дороги составляет 336 км. Последний участок ЦКАД планируют запустить в регионе этим летом.

В этом году власти Москвы и Подмосковья приняли решение об ограничении проезда транзитного грузового транспорта массой более 3,5 тонн по МКАД и выводе его на ЦКАД и бесплатные трассы А-107 и А-108. Новые правила для въезда грузовиков в столицу начнут действовать с 5 мая.

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