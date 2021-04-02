РИАМО - 2 апр. Идет строительство павильона «Ресторан на воде» в южной части набережной Северного речного вокзала Москвы, окончание работ запланировано на текущий год, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта столицы.

«На данный момент выполнено устройство фундамента, с помощью металлоконструкций сформирован каркас павильона – возведены колонны, смонтированы связующие балки и конструкции кровли. Также выполнена внутренняя и внешняя отделка, сейчас ведется установка розеток, светильников и пожарных оповещателей», - говорится в сообщении.

На очереди работы по установке систем водоснабжения и отведения, отопления и кондиционирования, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Общая площадь здания составляет 700 кв. м. Обеденный зал вмещает около 170 гостей, в нем оборудуют бар. Также в здании разместят складскую, производственную, административно-бытовую и техническую зоны.

Директор ГАУ «МосжилНИИпроект» департамента капитального ремонта Иван Солодовников рассказал, что в наружной отделке использовались специальные панели и подвижная витражная система. Ее створки можно будет легко раздвинуть летом, поставить рядом столики и превратить ресторан в летнюю веранду. Из больших панорамных окон открывается красивый вид на Химкинское водохранилище.

С 1 мая на Северном речном вокзале начинают работать пассажирские речные трамваи, они будут плыть по каналу имени Москвы в подмосковные Химки.