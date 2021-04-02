РИАМО - 2 апр. Затруднения на дорогах Москвы достигли 7 баллов из 10 возможных в пятницу вечером, самые сильные заторы в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Наибольшие затруднения и «бордовые» пробки в Лубянском проезде, на Яузской улице, на Садовнической, Москворецкой, Устьинской и Серебрянической набережных, а также на Люсиновской улице и особенно на Садовом кольце в Таганском районе.

На Бульварном кольце ситуация нормальная, кроме Покровского бульвара. На Садовом кольце сильные пробки в Таганском тоннеле и на Садово-Черногрязской улице.

Третье транспортное кольцо стоит в Лужниках, Лефортовском тоннеле, рядом с Рижским вокзалом и на пересечении с Ленинградским шоссе.

На МКАДе заторы на пересечении с Ленинградским, Ярославским, Новорязанским, Новоегорьевским, Каширским, Киевским и Волоколамским шоссе.

К 19 часам загруженность может снизиться до 6 баллов. После 21:00 дороги станут свободными.