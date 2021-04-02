РИАМО - 2 апр. Последние звонки в Московской области пройдут в традиционном очном формате 21 или 22 мая, точную дату выберут в каждой школе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, школьные праздники пройдут с соблюдением всех требований безопасности.

Выпускные школам предложено провести 25 или 26 июня.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса последний звонок для школьников Подмосковья прошел в дистанционном формате. Тогда праздник провели для 114 тыс. выпускников – учащихся девятых и одиннадцатых классов.

С последним звонком выпускников школ в режиме онлайн поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Трансляция была организована в соцсетях и YouTube.

Специально приглашенным гостем на подмосковный последний звонок в 2020 году стала певица Zivert, которая исполнила для ребят свои хиты.

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