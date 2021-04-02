РИАМО - 2 апр. Более 60 городов Московской области имеют благоприятную городскую среду по итогам 2020 года, Подмосковье попало в тройку лучших регионов страны по этому показателю, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В министерстве строительства РФ рассчитали индекс качества городской среды за прошлый год для 1116 российских городов. Выше Подмосковья в рейтинге оказались только Москва и Санкт-Петербург.

«Любой результат складывается из грамотного подхода построения коммуникации внутри большой команды. Это, прежде всего, взаимодействие с профильными ведомствами, совместная и слаженная работа всей команды. Нам удалось достичь таких высоких результатов благодаря системному подходу к организации работ по повышению индекса качества городской среды городов Подмосковья в 2020 году», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за то, что он уделяет большое значение реализации программы «Формирование комфортной городской среды», а также за создание отдельного ведомства, которое может заниматься этой работой.

«Индекс качества – это инструмент, который помогает выявлять болевые точки. И это действительно инструмент развития городов и регионов», - добавил Хайкин.

В Подмосковье доля городов с благоприятной городской средой составила 85%, то есть 62 города из 73. Прирост среднего значения индекса качества городской среды к 2019 году составил 3%. Один из критериев индекса – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития.

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