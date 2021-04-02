РИАМО - 2 апр. Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля в селе Ромашково Одинцовского городского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Местный житель обратился в полицию 30 марта с заявлением о том, что его автомобиль уничтожен огнем. Машина иностранного производства была припаркована возле одного из домов на Никольской улице.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание правонарушителя», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уголовное дело возбуждено по ст. 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.