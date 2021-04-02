РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Люберецкий городской суд вынес приговорил 37-летнего гражданина Республики Таджикистан к 9,5 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц, сообщает Люберецкая прокуратура.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина, не имея постоянного легального источника дохода, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на систематическое совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в особо крупных размерах в РФ, в частности на территории Люберец.

Гражданин согласно отведенной ему роли в составе организованной группы должен был осуществлять фасовку необходимого количества наркотических средств. Указание о количестве он получал от неустановленного лица - руководителя организованной группы. Мужчина был задержан сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» в ходе проведения оперативного мероприятия по месту фактического проживания. Общая масса героина, изъятого из незаконного оборота, составила более 11,5 кг, что является особо крупным размером.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме, раскаялся в совершении преступления. Приговором Люберецкого городского суда от 22 марта он признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.