РИАМО - 2 апр. На территории Москвы и Подмосковья с 21 часа 2 апреля до 9 часов 3 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности действует в Рязанской, Владимирской, Смоленской, Тамбовской, Липецкой, Брянской и Ивановской областях Центрального федерального округа.

В ночь на 3 апреля в регионе прогнозируется температура от минус 3 до минус 1 градуса, днем - в пределах плюс 6-8 градусов. Местами пройдут небольшие осадки, утром прогнозируется гололедица.

На выходных в столице начнет выглядывать солнце. А в начале следующей недели температура может подняться до плюс 9-10 градусов.

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