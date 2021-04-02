РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Для школьников городского округа Люберцы провели в онлайн-форматеси, экологическом образе жизни, раздельном сборе и проекте «МегаБак», в нем поучаствовали 2,1 тыс ребят, сообщает пресс-служба регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Урок организовала ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области при поддержке министерства ЖКХ Подмосковья, администрации Люберец и регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

В уроке участвовали все девятиклассники округа, на связи были 39 школ, а это 2 170 учеников. О работе двухпоточной системы раздельного сбора в Подмосковье ребятам рассказала руководитель ассоциации Лилия Белова. Для наглядности она провела прямое включение с одной из контейнерных площадок Подмосковья, где установлены контейнеры для сухих и смешанных отходов.

Затем школьники «посетили» площадку «МегаБак» на улице Гаршина у дома №9/11 в Люберцах. Виртуальную экскурсию для участников провела руководитель службы по связям с общественностью регоператора Мария Штомпиль. Она подробно рассказала о целях и сути проекта «МегаБак», инфраструктуре по сбору и вывозу отходов, а также о том, куда отходы отправляют на дальнейшую сортировку и переработку.

«МегаБак» – это пункт приема вторичного сырья от населения. В настоящий момент здесь принимают 12 полезных фракций: алюминий, пластик, пленку, бумагу, картон, стекло, бытовую технику, опасные отходы – батарейки, лампы, а также крупногабаритные и органические отходы. Сюда же можно сдать и шины – для них установили отдельный бункер.

В конце урока школьники могли поучаствовать в эковикторине, ее победители получат тематические экопризы от регоператора.