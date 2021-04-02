РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. Летчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной думы РФ Максим Сураев пообщался со студентами Мытищинского колледжа, сообщается на сайте администрации горокруга.

Встреча была посвящена приближающемуся Дню космонавтики, и ребята основательно подготовились к ней: нашли архивные кадры полета Сураева в космос и смонтировали фильм, изучили тему и подготовили массу вопросов, а также подарили ему картину в виде шаржа.

«Это был приятный сюрприз. Здорово, что студенты нашли неординарное решение для подарка. А что касается фильма, даже у меня нет тех кадров, которые они использовали. Буду просить, чтобы они поделились», - сказал Сураев.

Он добавил, что давно уже хотел побывать в этом современном колледже. Накануне 60-летия первого полета в космос он рассказал молодым мытищинцам об интересных моментах полетов, о современных возможностях космонавтики, ее тесной кооперации с другими науками и сферами производства.

Ребятам очень понравилась открытость Героя России, его желание уделить внимание каждому и невероятно живая, современная подача информации. И, судя по безусловному интересу студентов, эта встреча станет далеко не последней. Сураев свою готовность к продолжению диалога уже подтвердил.