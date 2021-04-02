РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, член партии «Единая Россия», депутат Люберец Дмитрий Крестинин передали стационарному отделению ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства» книги, карандаши, игровые наборы для творчества, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Приезд народных избранников был приурочен ко Дню детской книги и прошел в рамках реализации регионального партийного проекта «Добрая комната».

«Главная задача проекта – сформировать условия для маленьких пациентов, чтобы они легче переносили стрессовую ситуацию, связанную с пребыванием в больнице. Нам хотелось создать для детей домашнюю обстановку, это помогает выздоравливать легче и радостнее. Ребята смогут проводить свободное время за чтением, рисованием, творчеством и играми», – отметил Дениско.

Главврач ГБУЗ МОЦОМД, муниципальный куратор партпроекта «Здоровое будущее» Татьяна Мельник поблагодарила народных избранников за подарки и оказанное внимание.

«Всего в центре для детей открыты три игровые комнаты. В них созданы все условия для досуга и комфорта малышей. Наполнение «Добрых комнат» регулярно меняется. Проект является благотворительным, на него не тратятся бюджетные деньги. Благодаря депутатам разных уровней, общественным организациям, образовательным учреждениям и просто неравнодушным люберчанам здесь всегда есть новые игры для развития мелкой моторики, раскраски, книги для чтения и все, что нужно, чтобы развлечь ребенка и ускорить его выздоровление», – подчеркнула Мельник.

По ее словам, два года назад в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» в учреждениях здравоохранения Люберец были открыты «Добрые комнаты».

Они есть в стационарных и поликлинических отделениях больниц по всему Подмосковью. Посещение таких комнат стало доброй традицией у Дениско, он приезжает с подарками для детишек, находящихся на лечении в больнице.

В 2021 году в Московской области к существующим 52 «Добрым комнатам» должны добавиться еще 49 новых. «Добрые комнаты» комплектуются детской мебелью, игрушками и книгами, стены украшаются рисунками с персонажами детских мультфильмов, пол утепляется мягким безопасным покрытием.