Полиция опубликовала видео допроса блогера Эдварда Била, которого обвиняют в крупном ДТП в Москве на Садовом кольце.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|+2˚C … +4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|742 мм рт. ст.
|Ветер
|З 3 м/с
|Температура
|+6˚C … +8˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|742 мм рт. ст.
|Ветер
|В 3 м/с
|Температура
|+7˚C … +9˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|744 мм рт. ст.
|Ветер
|З 5 м/с
Полиция опубликовала видео допроса блогера Эдварда Била, которого обвиняют в крупном ДТП в Москве на Садовом кольце.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии