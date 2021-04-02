РИАМО - 2 апр. Новый вид вакцины от коронавируса, который начали создавать в центре имени Гамалеи, предназначен для детей, вакцина представляет собой капли для носа, сообщает Nation News.

Такое мнение высказал иммунолог Анатолий Суслов. Он считает, что надо исследовать варианты для каждого конкретного вируса и вирусной конструкции, которая используется в сети Гамалеи.

«Я думаю, это направление для детей. <...> Есть предварительные экспериментальные данные, которые показывают, что это возможно и достижимо», — сказал Суслов.

Он добавил, что большое количество вариантов вакцинации поможет быстрее победить пандемию, а также остановить мутации заболевания и свести их на нет.

Ранее российский НИЦ имени Гамалеи приступил к доклиническим испытаниям двухкомпонентной вакцины от Covid-19 в виде спрея для носа. По словам главы центра Александра Гинцбурга, патент на назальную вакцину, который позволят ученым начать доклинические разработки, уже получен.

В России за сутки выявлено 8792 новых случая Covid-19, умерли 400 человек, полностью вылечились 9832 пациента. На сегодняшний день в РФ было зафиксировано 4 563 056 случаев заболевания, скончались 99 633 пациента, выздоровел 4 186 251 человек.

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