РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. В подмосковном Красногорске участники благотворительной акции собрали 140 кг корма для бездомных животных, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске завершилась благотворительная акция для четвероногих друзей «Поможем хвостикам!». Акция приурочена ко Всемирному дню бродячих животных, который отмечают 4 апреля.

В пятницу активисты «Молодой гвардии» совместно с волонтерами «Молодого Красногорска» и сторонниками партии «Единая Россия» передали 140 кг сухого и влажного корма в приют для бездомных кошек и собак.