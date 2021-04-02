РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Свыше 500 собак воспитали в учебном центре, расположенном в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, для подразделений Инженерных войск России, сообщил «РИАМО в Красногорске» старший преподаватель цикла подготовки специалистов подполковник Дмитрий Чуриков.
Временно исполняющий полномочия главы Красногорска Алексей Спасский посетил подразделения Инженерных войск РФ, которые дислоцируются в поселке Нахабино. В 66-м Межведомственном учебном методическом центре руководителю муниципалитета продемонстрировали работу расчетов минно-розыскной службы и современное вооружение воинов-саперов.
Он пояснил, что в год центр закупает от 25 до 50 собак служебных пород – бельгийская и немецкая овчарка, лабрадор-ретривер. После обучения животные в сопровождении инструкторов отправляются в воинские части Инженерных войск по всей России. Учебный центр в Нахабине – единственный минно-розыскного профиля в стране.
Обученные разыскивать взрывчатку собаки выполняют, в частности, боевые задания в Сирии и Нагорном Карабахе. Умение распознать и обозначить взрывчатое вещество продемонстрировала 8-летняя немецкая овчарка Шейман.
«Ко мне она попала в трехлетнем возрасте. Мы нашли общий язык, понравились друг другу. Шейман в основном поисковик. Но во время обучения в центре мы проходим также специальный курс подготовки служебной собаки», – сказал командир отделения вожатых служебных собак Виктор Белик.
Он пояснил, что вместе с Шейманом занимается инженерной разведкой на мероприятиях в Москве и Московской области. Служебная собака способна распознать взрывчатку в любом корпусе.
«Весь процесс дрессировки для собаки – игра. Мы с ней играем, и в процессе у нее закрепляются навыки, которые я впоследствии использую в профессиональной деятельности», – отметил Белик.
Кроме того, Спасскому продемонстрировали робота-сапера, защитные костюмы и приборы, которые используют на боевых задачах военнослужащие.
Руководителю муниципалитета предложили также приобщиться к профессии сапера и произвести контролируемый взрыв на полигоне.
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