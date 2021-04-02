РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Свыше 500 собак воспитали в учебном центре, расположенном в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, для подразделений Инженерных войск России, сообщил «РИАМО в Красногорске» старший преподаватель цикла подготовки специалистов подполковник Дмитрий Чуриков.

Временно исполняющий полномочия главы Красногорска Алексей Спасский посетил подразделения Инженерных войск РФ, которые дислоцируются в поселке Нахабино. В 66-м Межведомственном учебном методическом центре руководителю муниципалитета продемонстрировали работу расчетов минно-розыскной службы и современное вооружение воинов-саперов.

«В настоящий момент у нас на обучении находится около 50 собак, из них 20 завершают обучение и через два-три дня уедут в войска. Остальные ждут новых вожатых. За все время обучение в центре прошло более 500 собак», – сказал Чуриков.

Он пояснил, что в год центр закупает от 25 до 50 собак служебных пород – бельгийская и немецкая овчарка, лабрадор-ретривер. После обучения животные в сопровождении инструкторов отправляются в воинские части Инженерных войск по всей России. Учебный центр в Нахабине – единственный минно-розыскного профиля в стране.

Обученные разыскивать взрывчатку собаки выполняют, в частности, боевые задания в Сирии и Нагорном Карабахе. Умение распознать и обозначить взрывчатое вещество продемонстрировала 8-летняя немецкая овчарка Шейман.

«Ко мне она попала в трехлетнем возрасте. Мы нашли общий язык, понравились друг другу. Шейман в основном поисковик. Но во время обучения в центре мы проходим также специальный курс подготовки служебной собаки», – сказал командир отделения вожатых служебных собак Виктор Белик.

Он пояснил, что вместе с Шейманом занимается инженерной разведкой на мероприятиях в Москве и Московской области. Служебная собака способна распознать взрывчатку в любом корпусе.

«Весь процесс дрессировки для собаки – игра. Мы с ней играем, и в процессе у нее закрепляются навыки, которые я впоследствии использую в профессиональной деятельности», – отметил Белик.

Кроме того, Спасскому продемонстрировали робота-сапера, защитные костюмы и приборы, которые используют на боевых задачах военнослужащие.

Руководителю муниципалитета предложили также приобщиться к профессии сапера и произвести контролируемый взрыв на полигоне.