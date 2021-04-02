РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. В квартирах жителей подмосковного Подольска установили более 4 тыс «умных» приборов учета воды, они автоматически снимают показания, сообщил глава округа Николай Пестов.

Приборы автоматически снимают показания и передают их в информационную систему МУП «Водоканал» для расчетов, отправлять показания вручную не нужно.

Приборы не только экономят время и деньги, но и сводят к минимуму потери ресурсов, исключают ошибки в расчетах. Потребитель сам может анализировать суточное и почасовое потребление воды, влияние на размер оплаты. Таким образом, отношения между МУП «Водоканал» и потребителями становятся более прозрачными.

В округе установлено 7 базовых станций, которые принимают показания дистанционно. В мобильном приложении с личным кабинетом можно посмотреть свои показания и сразу оплатить услуги.

Устанавливать «умные» приборы учета воды в округе начали в 2020 году.