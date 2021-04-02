РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 апр. Объекты дорожного и придорожного сервиса приведут к единым стандартам в Котельниках до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В администрации Котельников прошло совещание под руководством первого замглавы администрации округа Александра Чуприна с руководителями объектов дорожного и придорожного сервиса, представителями различных служб, включая сотрудников МЧС.

К объектам, которые должны быть приведены в соответствие с нормами и стандартами, относятся автомойки, автосервисы, шиномонтаж, расположенные вдоль автомобильных дорог на территории городского округа. Среди требований - фактическое использование земельных участков, наличие уголков потребителя, договоров на вывоз мусора, обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, соответствие архитектурному облику города и другие. Особое внимание также должно уделяться внешнему виду фасадов, уплате налогов и так далее.

В течение прошлого года сотрудниками профильного отдела администрации была проведена инвентаризация объектов. Работу по приведению к стандартам объектов дорожного и придорожного сервиса в Котельниках должны выполнить до конца 2021 года.