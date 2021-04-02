РИАМО - 2 апр. В столице для школьников проведут конкурс циркового искусства и спорта «Мир волшебства, движений совершенство – 2021», сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Поучаствовать в конкурсе могут лауреаты фестиваля «Эстафета искусств – 2021» в жанрах «Оригинальный» и «Искусство в спорте». Конкурс пройдет в дистанционном формате – учащимся необходимо записать видеоролик своего выступления длительностью не более четырех минут.

«Для каждого артиста очень важно общение с залом, важно увидеть реакцию зала и почувствовать отношение зрителя к его творчеству. Опыт показывает, что, принимая участие в конкурсе, ученики и педагоги профессионально растут. Каждый получает максимум впечатлений, информации, практического опыта», – отметила старший преподаватель кафедры режиссуры цирка ГИТИС Кристина Сеничкина.

Она отметила, что конкурс дает талантливым ребятам возможность ближе познакомиться с преподавателями ГИТИС. Кафедра раз в четыре года набирает дневной курс.

Участники представят различные цирковые номера. Это могут быть фокусы, эквилибристика, пантомима, световое шоу, клоунада. Также можно записать спортивный номер. Свои таланты смогут показать ребята, которые занимаются художественной гимнастикой, аэробикой, акробатикой, эстрадно-спортивным танцем.

Оценивать номера будет жюри, состоящее из профессиональных артистов. Особое внимание эксперты обратят на уровень исполнительского мастерства, артистизм и оригинальность номера участников.

Итоги конкурса подведут в четырех возрастных группах: ученики 1-4 классов, ученики 5-8 классов, ученики 9-11 классов и разновозрастная группа. Победителей наградят дипломами.

Конкурс «Мир волшебства, движений совершенство – 2021» организован Российским институтом театрального искусства – ГИТИС и Городским методическим центром департамента образования и науки Москвы. Он проводится для поиска и поддержки новых талантов в области циркового и спортивного искусства, предоставления возможности для каждого участника заявить о себе.

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