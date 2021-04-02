РИАМО - 2 апр. Движение автотранспорта перекрыли по дублеру Садового кольца в сторону улицы Крымский Вал из-за пожара в здании на Зубовском бульваре, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее движение из-за ЧП было перекрыто по правому и среднему ряду в сторону улицы Крымский Вал.

Пожар вспыхнул в доме 15, строение 1 на Зубовском бульваре в Москве днем в пятницу. Сведений о пострадавших не поступало. Возгорание ликвидировано.

Загруженность столичных дорог в пятницу вечером достигла семи баллов.