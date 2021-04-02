РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 апр. Жители Котельников могут бесплатно напечатать фотографии к акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба администрации округа.

В День Победы во многих городах России пройдет акция «Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» - это сохранение памяти, которая всегда жила в нашем сердце и никогда не угасала. Многих ветеранов давно нет с нами, но они должны идти победным строем в любые времена! И у нас, их потомков, есть возможность осуществить это», - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники библиотек Культурного комплекса «Котельники» бесплатно распечатают каждому обратившемуся портрет ветерана в формате А4 к шествию. Обратиться в библиотеки можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Это библиотека ДК «Белая Дача», мкр. Белая Дача, д. 3, телефон: 8(495)550-80-87; библиотека клуба «Надежда», мкр. Ковровый, д. 12, телефон: 8(498)642-06-36; библиотека ДК «Силикат», мкр. Силикат, д. 32, телефон: 8(495)558-13-18. Также фотографии можно сделать в офисе МФЦ, расположенном по адресу: ул. Новая, д. 14.