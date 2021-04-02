РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. В Балашихе сотрудники полиции задержали жителя столицы, который украл у местной жительницы банковскую карту и списал с нее более 21 тыс рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница, у которой с банковской карты были списаны деньги в размере более 21 тыс рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 53-летний житель Москвы, который воспользовался найденной банковской картой, расплачиваясь ею в различных магазинах округа.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.