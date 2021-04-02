РИАМО - 2 апр. Полиция опубликовала видео допроса блогера Эдварда Била, которого обвиняют в крупном ДТП в Москве на Садовом кольце, сообщает kp.ru.

Днем 1 апреля водитель синей Audi RS6 на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП, женщина-водитель Volkswagen оказалась в реанимации. Автомобиль виновника ДТП был без регистрации.

На допросе лихач рассказал, что живет в Москве с 14 лет, три года занимается видеоблогом, где публикует «розыгрыши, социальные эксперименты, благотворительность».

Блогер отказался признавать, что машина принадлежит ему. Он не сразу ответил на вопрос: сидел ли он за рулем этого автомобиля. Однако признался после того, когда его переспросили.

У блогера с начала этого года огромное количество нарушений (более 400) за превышение скорости.

По паспорту мужчину зовут Эдуард Биль, ему 25 лет и он приехал из Молдовы. Биль стал известен, как один из самых жестких российских пранкеров. Он неоднократно представлялся сотрудником полиции, вступал в драки с охранниками, надевал куртку «Московского паркинга», устраивал скандалы в метро, раздавал деньги и разыгрывал москвичей. Сейчас на его Youtube-канале более 4,3 млн подписчиков. Его деятельность неоднократно просили запретить.

Видео допроса Эдварда Била после массовой аварии в Москве>>