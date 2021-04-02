РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. В городском округе Мытищи определили лучшего флориста на конкурсе профессионального мастерства, сообщается на сайте администрации горокруга.

В ДК «Яуза» завершился конкурс профмастерства среди флористов городского округа. На протяжении двух дней лучшие представители этой специальности соревновались в умении составлять простые букеты и целые декоративные художественные композиции. Награждение лауреатов провел руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов округа Михаил Мурзаков.

«Мытищи живут насыщенной культурной жизнью. Нужно отдать должное управлению потребительского рынка и услуг нашей администрации, которое организовало этот конкурс. Везде делают неплохие букеты, но поднять повседневную работу на уровень творчества и высокого искусства – это особенно важно. Все показали достойные работы, которые здесь же передали нашим врачам и медицинским сестрам. Букеты от финалистов попали в нужные руки», – сказал Мурзаков.

Лучшим флористом округа по результатам всех конкурсов стала Вероника Ильинская. Совсем немного отстали от нее по зачетным баллам Ольга Евсеева и Екатерина Гусарова.