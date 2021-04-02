РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. В городском округе Мытищи на очередном строительном дне был рассмотрен вопрос по организации арендных пунктов проката самокатов на территории округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Первые такие пункты могут появиться вблизи станций Мытищи, Перловская, Тайнинская. Ориентировочное количество самокатов на первом этапе может составить порядка 300 штук. Подобные проекты уже реализованы в Химках, Одинцове и Красногорске, где ежедневно самокатами пользуются тысячи людей.

Глава округа Виктор Азаров отметил, что для реализации этого проекта необходима специальная инфраструктура – выделенные полосы для езды на самокате, это важное условие для безопасности движения. Также он подчеркнул, что в Мытищах такие специальные полосы для езды на велосипедах и самокатах уже созданы.

«В Мытищинском лесопарке есть выделенная полоса для движения на велосипеде, есть также оборудованные велодорожки вдоль реки Яузы, которые пользуются популярностью среди наших жителей. И в таком потоке с велосипедистами вполне допустима и езда на самокатах», – сказал Азаров.

Предложение по организации арендных пунктов проката самокатов на территории округа будет вынесено на общественное обсуждение. Представители организации по аренде самокатов поделились своим опытом реализации проекта в других подмосковных городах.

«Наш опыт работы по итогам прошлого года в Химках, Красногорске показывает, что граждане с удовольствием катаются на арендных самокатах, которые ограничены по скорости 20 км/ч. Если это территории учебных учреждений – здесь можно на программном уровне ограничить скорость до 5 км/ч. Планируем на начальном этапе организовать такие пункты, чтобы охватить три станции: Мытищи, Перловская, Тайнинская. Также планируем размещать такие стоянки возле МФЦ, торговых центров, городских парков и скверов», – сказал представитель компании по аренде самокатов Иван Морозов.