РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 апр. Жители Котельников на городских субботниках узнают подробную информацию о всероссийском голосовании за объекты благоустройства, сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение всего апреля в Подмосковье пройдут мероприятия по приведению в порядок территорий после зимы под девизом «Весна – время перемен!». 3, 10, 17 апреля в Котельниках пройдут муниципальные субботники.

Общеобластной субботник традиционно запланирован на последнюю субботу месяца – 24 апреля. Важным событием и отличием этого субботника от предыдущих станет внедрение и знакомство людей с единой платформой для голосования Минстроя РФ.

Волонтеры на субботниках будут рассказывать жителям о предстоящем всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».