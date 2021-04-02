РИАМО - 2 апр. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым сообщил о надежности российской вакцины от коронавируса против всех штаммов, сообщает Федеральное агентство новостей.

На встрече с главой государства Дмитриев подтвердил эффективность вакцины против всех мутаций коронавируса SARS-CoV-2.

«Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что, действительно, у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», — отметил Дмитриев.

На вопрос Путина о выявлении мутации, Дмитриев сообщил, что разработанные тест-системы определяют все известные варианты коронавируса.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>