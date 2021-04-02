РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Рецидивиста из подмосковных Котельников осудили за совершение 11 краж велосипедов, сообщает прокуратура Люберец.

Люберецким городским судом Московской области рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Котельников, обвиняемого в совершении 11 эпизодов хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданам (преступлений, предусмотренных пунктом «В» части 2 статьи 158 УК РФ).

Он проникал в подъезды многоквартирных домов Люберец, где из межквартирных тамбуров похищал велосипеды. Подсудимый свою вину признал в полном объеме, раскаялся в совершении преступлений.

Приговором Люберецкого городского суда от 19 марта 2021 года мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.