РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Консультационный кабинет для предпринимателей по вопросам, связанным с ведением бизнеса, открыли в ТЦ «Красный кит» в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Администрация муниципалитета совместно совместно с Красногорской торгово-промышленной палатой запустила новый проект в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Теперь бизнесмены разного уровня смогут бесплатно получить консультации по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.

«На сегодняшний день есть запрос на четыре группы вопросов – это авторские права и регистрация товарных знаков, юридическое сопровождение предпринимательской деятельности, земельно-имущественные отношения и налоговое законодательство. По каждому направлению будут работать специалисты», – сказал президент Красногорской торгово-промышленной палаты Сергей Капустин.

Кабинет находится в отделении МФЦ по адресу: Красногорск, улица Ленина, 2, 5-й этаж. График работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00. График приема специалистов по направлениям будет сформирован в ближайшее время.