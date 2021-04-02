РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Люберецкая городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взятке в отношении сотрудника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», сообщили в ведомстве.

Указанное должностное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, обвиняемый получил денежные средства в размере 9,1 тыс рублей за непривлечение должностного лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, к административной ответственности по статье 12.32.1 КоАП РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.