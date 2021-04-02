РИАМО - 2 апр. В Подмосковье начали принимать документы на целевой набор в вузы по специальности «Ветеринария», на текущий момент ведется заключение договоров на очную форму обучения на 2021 год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Министерство тесно взаимодействует с профильными учреждениями высшего профессионального образования. За 10 лет порядка 340 человек получили высшее ветеринарное образование по целевому приему. Учреждениями ветеринарии области по итогам 2019-2020 годов было заключено 36 договоров на целевое обучение будущих ветеринарных специалистов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что договоры предусматривают дальнейшее трудоустройство и выплаты стипендии во время обучения.

Воскресенский отметил, что министерство участвует в реализации учебной и производственной практик. Таким образом, в 2020 году в учреждениях ветеринарии, которые подведомственны министерству, производственную практику прошли 184 студента.

Глава Минсельхозпрода региона подчеркнул, что вопрос заключения договоров по практике студентов уже проработан. На текущий момент на 44 предприятиях АПК Подмосковья практику прошли свыше 100 человек.

Прием на целевое обучение - поступление в высшее учебное заведение на бюджет по направлению от государственного ведомства или предприятия. Условия, которые заключили предприятие и студент, могут быть разными. Компания предлагает студенту обязательную работу после того, как он закончит обучение, предоставляет общежитие, выплачивает стипендии.