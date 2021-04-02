РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. В подмосковном Подольске стартовал традиционный фестиваль «Студенческая весна - 2021», в ходе которого проведут 17 различных конкурсов и турниров, итоги подведут 5 мая, сообщается на сайте администрации округа.

В пятницу в Подольске открылся традиционный фестиваль «Студенческая весна». В программу фестиваля включены состязания по различным направлениям, которые входят в научно-познавательный, спортивно-игровой и конкурсно-творческий блоки – всего 17 различных конкурсов и турниров. Итоги подведут 5 мая в личном и командном зачетах.

«Желаю студенческой молодежи успехов, творческих находок, талантливых выступлений и дружеской поддержки!» - сказал глава Подольска Николай Пестов.

Состязания среди студентов в рамках научно-познавательного блока будут проходить среди знатоков английского, русского языков, литературы, истории космонавтики.

Спортивно-игровой блок включает турниры по киберспорту, городкам, стрельбе, боулингу и бильярду. Творческие номинации определят студентов-победителей в конкурсах хореографии, вокалистов, чтецов, молодых поэтов, журналистов, фотографов, художников граффити.

Фестивальными площадками стали молодежный центр «Максимум», гуманитарно-технический колледж «Знание», институт экономики, Подольский колледж имени А.В. Никулина, киберклуб United gamers, ТЦ «Остров сокровищ», Дворец молодежи, структурное подразделение «Орбита» Дворца творчества молодежи.