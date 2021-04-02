РИАМО - 2 апр. Две полосы движения перекрыты на Зубовском бульваре в Москве из-за пожара в административном здании, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Из-за возгорания на Зубовском бульваре оперативные службы перекрыли движение по правому и среднему рядам в сторону улицы Крымский Вал.

Движение на внешней стороне Садового кольца в сторону улицы Крымский Вал затруднено на протяжении 0,5 км.

По данным МЧС, открытое горение в здании ликвидировано на площади 15 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал.