РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. С начала текущего года сотрудники ГИБДД выявили на дорогах Балашихи и Реутова и привлекли к административной ответственности почти 230 водителей за нарушение правил перевозки детей, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Работа по предупреждению аварийности с участием детей-пассажиров является одним из приоритетных направлений деятельности ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское». Сотрудниками Госавтоинспекции с начала 2021 года привлечено к административной ответственности 229 водителей за нарушение правил перевозки детей в автомобильном транспорте.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле осуществляется только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. За нарушение требований к перевозке детей предусмотрен штраф в размере 3 тыс рублей.

Сотрудники ГИБДД просят водителей, которые везут в своем автомобиле ребенка, быть вдвойне внимательными и осторожными, строго соблюдать ПДД, скоростной режим и не совершать необдуманных маневров на дороге.