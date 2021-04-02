РИАМО - 2 апр. Для оказания экстренной медпомощи пациентам с инфарктами и инсультами в Ступинской районной клинической больнице начал работать региональный сосудистый центр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«При остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения важно в кратчайшие сроки оказать медицинскую помощь пациенту. Поэтому мы продолжаем развивать сеть региональных сосудистых центров в Подмосковье, на данный момент их уже 14», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Центр, который уже работает, оснастили современным медицинским оборудованием для проведения высокотехнологичных операций. Профильные специалисты уже привлечены к работе.

Бригады скорой помощи оперативно получают информацию о свободной операционной с ангиографом и доставляют туда пациента благодаря тому, что региональные сосудистые центры подключены к единой информационной системе.

На текущий момент такие центры работают в Реутовской, Егорьевской и Подольской городских клинических больницах, Красногорской больнице №1, а также в Дмитровской, Люберецкой, Жуковской, первой Воскресенской, Коломенской, Долгопрудненской, Домодедовской, Сергиево-Посадской, Мытищинской, Ступинской больницах.