«Художественный» - старейший кинотеатр Москвы, который построили в 1909 году. Уже через неделю, 9 апреля, он станет доступен для зрителей после реставрации.
Как сообщил программный директор кинотеатра Стас Тыркин, «Мы полны желания и решимости сделать это великое место местом сегодняшней кинематографической силы.»
Он отметил, что к подбору фильмов в «Художественном» будут подходить очень серьезно, но без дискриминации форматов и жанров.
Продажа билетов в кинотеатр начнется 5 апреля в 14:00.
Каждые выходные в кинотеатре будут проводить экскурсии, на которых зрителям расскажут про строительство здания и его реставрацию.
Зрителям также покажут картины-номинанты на «Оскар» - 2021.
При реставрации специалисты старались сохранить исторический облик здания, который учитывал современное техническое оснащение кинотеатра.
В основном зале не удалось сохранить потолок, но остальные элементы были воспроизведены.
Реставраторы использовали проект Шехтеля.
«Живым, актуальным, бурлящим местом, где будет показываться художественное кино, а фильмы, не имеющие отношения к «художественности», показываться не будут», - говорит Тыркин о кинотеатре
В день открытия, 9 апреля, в «Художественном» состоится премьера фильма «Отец» Флориана Зеллера, 10 апреля известный кинорежиссер Илья Найшуллер представит отреставрированную версию фильма «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна.
На фото: Зрительный зал кинотеатра «Художественный» в Москве.
На фото: Зрительный зал кинотеатра «Художественный» в Москве.
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