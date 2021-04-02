РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Начальник Инженерных войск РФ Юрий Ставицкий в пятницу вручил ордена и медали 11 военнослужащим Международного минного центра в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий полномочия главы горокруга Алексей Спасский, депутат муниципального совета депутатов Роман Володин, руководители и военнослужащие центра.

«В то время, которое мы считаем мирным, вы не просто находитесь на боевом дежурстве, вы фактически находитесь на войне. Пожелать хочется мирного неба над головой, здоровья. Побольше тренируйтесь и поменьше воюйте», – сказал в поздравительном слове Спасский.

Как сообщил замначальника Международного противоминного центра Олег Крыжановский, государственные награды – ордена Мужества, медали Суворова и Жукова – вручили 11 военнослужащим, выполнявшим боевые задачи в Сирии и Нагорном Карабахе в 2020 и 2021 годах.

«Военнослужащие нашего центра выполняют гуманитарную миссию: разминируют местность после проведения боевых действий, обнаруживают и уничтожают взрывоопасные предметы. Эта работа требует мужества и героизма», – пояснил Крыжановский.

По его словам, за 7 лет существования центра военнослужащие 4 раза были в командировке в Сирии. Выполняли задачи по расчистке городов Пальмира, Алеппо и других. С декабря 2020 года военнослужащих направляют в Нагорный Карабах.

«Наш отряд разминирования выполняет задачу в Лаосской Народной Демократической республике, только два дня назад он прибыл после полугодовой командировки. Там еще после Вьетнамско-Американской войны остались боеприпасы, которые до сих пор взрываются», – добавил Крыжановский.

Он уточнил, что за 7 лет военнослужащие центра разминировали более 140 тыс га территории за рубежом и в России. Обезвредили более 150 тыс взрывоопасных предметов, из них порядка 13 тыс – самодельные взрывные устройства. В числе прочего специалисты центра выезжают для очистки местности от боеприпасов времен ВОВ.