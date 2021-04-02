РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории центрального парка культуры и отдыха в Мытищах, сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

«Опубликована закупка на благоустройство территории центрального парка культуры и отдыха в городском округе Мытищи», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Московской области запланировано благоустройство 26 парков культуры и отдыха и 5 лесопарковых зон.

Завершить благоустройство планируется в 2021 году.​